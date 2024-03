Carro atravessa preferencial bate em moto e foge no Maristela

Um homem de 19 anos, acabou lesionado após ser atropelado por um carro VW Gol de cor vermelha, que teria atravessado a preferencial na noite desta segunda-feira (11), na rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, cruzamento com a rua Abel Gimenez, no bairro Jardim Maristela, região Sul de Três Lagoas (MS).



A vítima pilotava uma moto Honda Bis 125, de cor prata, pela rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, quando ao chegar no cruzamento com a rua Abel Gimenez, foi atingida na lateral direita, pelo carro que não teria respeitado a preferência da vítima e atravessado o “pare”, obrigatório.

Continue Lendo...



Com a força do impacto a vítima foi arremessada ao solo e ao perceber o acidente causado, o motorista do veículo Gol, teria se evadido do local. Os pais da vítima foram ao local e acompanharam o resgate do homem, que reclamava de dores nas pernas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Por ter convênio médico, o Corpo de Bombeiros levou a vítima a um hospital particular. A vítima estava consciente e orientada. Uma placa de veículo, EZJ1i15, foi anotada por testemunhas e repassadas aos policiais militares da Rádio Patrulha e do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, que em checagem, constataram se tratar de um veículo Gol, G5 vermelho, mesmas características do carro envolvido no acidente.



A mãe da vítima relatou, que o filho havia acabado de chegar do trabalho e seguia para a faculdade, quando acabou sendo atropelado pelo carro que fugiu, sem prestar socorros. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal, afastar-se do local de acidente de trânsito e omissão de socorro. A 3ª Delegacia de Polícia Civil, ficará responsável pela investigação do caso.