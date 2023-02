Carro fica atolado por causa da chuva na região da Segunda Lagoa

Um carro ficou atolado por causa das chuvas do último final de semana na região da Segunda Lagoa em Três Lagoas. O proprietário solicitou atendimento da prefeitura para retirar o veículo, mas não foi atendido.



Luiz Antônio Elias, dono do carro, disse que estava trafegando no local no último domingo (5) antes da chuva. A situação foi agravada depois que a água chegou. O Secretário de Meio Ambiente e Agronegócios, Mauro Degrande, foi até o local e informou ao morador que a prefeitura não poderia ajuda-lo, uma vez que a administração poderia responder por improbidade administrativa.

