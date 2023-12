Carro fura sinal vermelho e atinge motociclista em cruzamento de avenida em Três Lagoas

Uma motociclista ficou gravemente ferida ao ser atingida por um carro, na manhã desta sexta-feira (15), na avenida Capitão Olyntho Mancini, no cruzamento com a rua Jary Mercante, no bairro Alvorada em Três Lagoas. A vítima é uma mulher, de 44 anos, que sofreu uma fratura grave na perna.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor do carro furou o sinal vermelho e atingiu violentamente a motociclista. Ela foi arremessada e caiu a alguns metros do automóvel. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Continue Lendo...

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o acidente. A vítima seguia pela rua Jary Mercante, no sentido avenida Rosário Congro. Ao cruzar com a avenida Capitão Olynto Mancini, o veículo não respeitou o semáforo que estava no sinal vermelho. As imagens do circuito de segurança poderão auxiliar a Polícia Civil a identificar quem dirigia o carro, que foi abandonado logo depois em uma via pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motociclista foi levada para o hospital e passou por cirurgia devido ter fraturado o fêmur. A polícia pede para a população informações que possam ajudar na identificação do condutor do veículo. A pessoa pode entrar em contato pelo telefone 190 e informar anonimamente.

Confira o vídeo abaixo: