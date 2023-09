Carro furtado é recuperado pelo Pelotão de Trânsito da PM

A Polícia Militar por meio do Pelotão de Trânsito do 2° Batalhão de Polícia Militar, recuperou um carro furtado na manhã desta quinta-feira (7), na rua Paranaíba, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas.

Na manhã desta quinta-feira, o Pelotão de Trânsito foi acionado via Copom (Centro de Operações Militares), para comparecer no referido endereço, onde populares relatavam a existência de um carro VW Parati, com os vidros danificados e abandonado.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o carro com os vidros quebrados e vários entulhos no interior, mas ninguém por perto. Em checagem ao banco de dados, foi constatado que o veículo era produto de furto e foi removido ao pátio do Detran-MS. Após conseguir contato com a vítima, dona do veículo, os policiais foram informados que o carro estaria cedido a um terceiro, devido o proprietário estar impossibilitado de dirigir, devido problemas de saúde e esse terceiro, ser quem o levava com o carro, para os compromissos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como achado de coisa, e anexado no boletim de ocorrência de furto, delatado pelo homem que estava com a guarda pelo veículo.