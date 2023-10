Carro invade pista contrária e causa acidente com vítima

No final da tarde desta quarta-feira (4), um motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), após um carro GM Cobat, que seguia na avenida Ranulpho Marques Leal, realizar uma conversão à direita, para acessar a rua Dr° Amílcar Congro Bastos, invadir a pista contrária e colidir com o motociclista.



Por volta de 17h50 desta quarta-feira, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do Corpo de Bombeiros, foram até a rua Dr° José Amílcar Congro Bastos, cruzamento com a avenida Ranulpho Marques Leal, onde uma colisão entre carro e moto, havia deixado uma pessoa ferida.



No local, o motorista do veículo GM Cobat relatou aos mmilitares do Corpo de Bombeiros socorristas do Samu, que seguia pela Ranulpho Marques Leal no sentido Cristo, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Dr° José Amílcar Congro Bastos, realizou uma conversão à direita e acabou invadindo a faixa contrária da via, colidindo em uma moto que vinha no sentido contrário.

Com a colisão, um homem que pilotava a moto sofreu uma queda e ferimentos leves. O Samu prestou os primeiros socorros e levou a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente e orientado. O motorista do GM Cobat, permaneceu no local, a espera da Polícia Militar, para prestar esclarecimentos.