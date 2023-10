Carro invade preferencial causa acidente e termina tombado no centro

Uma colisão entre dois carros resultou no tombamento de um dos carros e em três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (4), na rua Elviro Mário Mancini, cruzamento com a rua Orestes Prata Tibery, no centro de Três Lagoas.



Por volta de 14h20 desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, com tombamento de veículo.

Rapidamente as unidades de socorro do 5° Grupamento de Bombeiros Militares, foram ao local, onde haviam uma criança lesionada, além de dois adultos com dores pelo corpo.

Conforme informações repassadas pelas partes envolvidas no acidente, aos militares do Corpo de Bombeiros. O carro VW Voyage seguia na rua Engenheiro Elviro Mário Mancini, sentido Feira central, quando a condutora do Fiat Mobi, não teria respeitado a sinalização de pare, invadido a preferencial e a frente do VW Voyage.

Aos militares a pessoa que dirigia o Voyage, disse que não teria conseguido frear a tempo, após ter sua frente invadida, ocorrendo a colisão na lateral do Fiat Mobi, que acabou tombando na via.



Do acidente resultou em três pessoas levemente feridas, entre elas, uma criança que precisaram serem transportadas até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para observação médica. Agentes do Deptran (Departamento de Trânsito e Transportes do município), auxiliaram no controle do tráfego e registro da ocorrência.