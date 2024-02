Carro invade residência após colisão em cruzamento no bairro Interlagos

Um carro invadiu uma casa ao perder o controle depois de bater em outro veículo. O acidente ocorreu, na manhã desta segunda-feira (26), na rua Alfredo Justino, cruzamento com a rua João Gonçalves Filho, no bairro Interlagos, próximo à Lagoa Maior, em Três Lagoas.

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar compareceu ao local, por volta de 7h30. Segundo as primeiras informações, o motorista de um dos carros envolvido no acidente teria desrespeitado a sinalização de trânsito, o que causou a colisão.

Continue Lendo...

Devido a força do impacto, o carro subiu a calçada, bateu contra o muro e ficou dentro do imóvel. Após conversarem com os militares, os motoristas não quiseram passar mais informações sobre o que teria ocorrido.

Por não haver feridos, não foi preciso acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os motoristas foram orientados e entraram em acordo amigável. Em seguida, os militares foram atender outro acidente.