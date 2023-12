Carro invade residência derruba parede e criança escapa de atropelamento

Uma criança de 10 anos teve um livramento após ter sua casa invadida pelo carro da vizinha que desgovernado entrou no imóvel derrubando a parede da sala e parando sobre a criança no começo da noite desta terça-feira (12), no bairro Osmar Dutra, região sul de Três Lagoas.



De acordo com informações dos militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, a vizinha da residência da frente, tentava manobrar o carro para lavar a calçada quando acabou perdendo o controle do carro que atravessou a rua, invadiu a casa da frente parando após colidir contra a parede.

Continue Lendo...



Do lado de dentro havia uma menina de 10 anos que acabou sofrendo ferimentos leves e por um livramento, felizmente sofrendo apenas um grande susto. Após o choque emocional de todos, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e a criança socorrida, consciente e orientada a unidade hospitalar para observação médica.



A Polícia Militar foi informada do ocorrido e após ouvir as partes e coletar as informações necessárias, registrou o boletim de ocorrência de lesão corporal por acidente causado por veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Para os militares a condutora do carro relatou não ser habilitada e ter tentado retirar o carro da garagem para lavar o local, quando acabou se confundido com os pedais de aceleração e perdendo o controle, parando com o carro dentro da casa da vizinha.