Carro sai da pista bate em moto e motociclista morre na BR-158

Um gravíssimo acidente envolvendo uma moto e um carro, tirou a vida de um homem identificado pelas iniciais M.S. da S.C. que tinha 34 anos, que pilotava uma motocicleta acabou morto, após um carro que era dirigido por uma pessoa de 33 anos, supostamente aquaplanar na pista, invadir a faixa contrária e bater violentamente contra a moto que fazia o sentido contrário, no final da tarde deste domingo, (21), na rodovia BR-158, que liga Três Lagoas, ao município de Selvíria.



Por volta de 17h a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, foram chamados no KM244, da rodovia BR-158, onde um acidente envolvendo um carro e uma moto, onde o condutor da moto teria morrido, devido as graves lesões decorrentes a colisão.

Para os militares e agentes da PRF, o motorista do carro, identificado como D.H.S.A. de 33 anos, teria relatado que seguia de Três Lagoas, no sentido Selvíria, quando teria perdido o controle do carro, ao passar por uma poça de água na pista, invadido o sentido o posto da rodovia e atingido a motocicleta.



Questionado se aceitaria fazer o teste do bafômetro, o motorista do carro teria aceita, onde foi acusado que o mesmo havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas e acabou levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A colisão foi tão violenta, que segundo informações preliminares, dão conta que M.S. da S.C. acabou sendo arremessado contra o para-brisa dianteiro, que acabou se quebrando e a vítima indo parar dentro do automóvel.



A vítima acabou sofrendo várias lesões graves e morrendo instantaneamente, não sendo possível o resgate a tempo por parte do Corpo de Bombeiros. A após a Polícia Civil e a Polícia Científica realizar a perícia no local, o corpo da vítima foi retirado de dentro do automóvel e levada ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

No momento em que está matéria era redigida, agentes da Polícia Rodoviária Federal, registravam o boletim de ocorrência do acidente fatal, na Depac, onde foi apresentado D.H.S.A. para prestar depoimento.