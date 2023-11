Carros furtados na Bahia são recuperados pela Polícia Civil de Três Lagoas

A Polícia Civil por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) e investigações da 2ª Delegacia de Polícia Civil, conseguiram recuperar dois carros furtados e prender um homem por receptação na tarde desta terça-feira (21), na rua Urias Ribeiro, bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.



Na manhã desta terça-feira a polícia civil de Três Lagoas, recebeu uma ligação de um empresário do ramo de locação de veículos no estado da Bahia, informando que dois de sete veículos furtados, estaria em Três Lagoas. A cópia do boletim de ocorrência, registrada no estado baiano, foi enviada aos policiais civis e confirmada pela polícia baiana.



Sabendo a última localização apontada pelo rastreador do carro, os investigadores foram até o endereço, onde foi feito um trabalho de campana. No local os investigadores visualizaram um Fiat Siena de cor branca, sobre a calçada, veículo citado como furtado no estado da Bahia.

Após alguns minutos de monitoramento um homem saiu da residência e ficou na frente da casa, onde esperou a chegada de uma segunda pessoa do sexo masculino. Após uma breve conversa entre os dois homens, uma mulher saiu da residência e entrou no Siena, onde na companhia da dupla, foi até um segundo local, onde estaria uma Saveiro também de cor branca.

Durante a abordagem dos policiais civis, o homem que saiu da casa onde o Siena estava, tentou dar uma versão mentirosa aos policiais, dizendo que algumas pessoa teria deixado os carros no local e saído correndo a pé. Ao ser informado que a casa estava sendo monitorada a horas e todos terem sido vistos saindo da residência com o Siena branco, indo até a Saveiro e passado a transferir uma mochila para a pick-up, o suspeito não relutou e teria confessado ser responsável pelos dois carros com queixa de furto.

Questionado sobre como teria conseguido os carros, o homem teria respondido que os veículos seriam de um amigo, residente da cidade de Andradina SP e deixado sobre sua responsabilidade. Foi dada voz de prisão ao homem por receptação e o mesmo levado à 2ª Delegacia de Polícia Civil. Os veículos ficaram a disposição da vítima, para realizar a retirada. Já os outros cinco carros furtados, seguem sem paradeiro conhecido e forças de segurança de outros estados realizam buscas para recuperá-los.