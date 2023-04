Cartilha traça estratégias contra violência nas escolas

O Ministério da Educação disponibilizou em seu site uma cartilha com recomendações para proteção e segurança no ambiente escolar. O material informa ainda canais de denúncia para registrar possíveis casos de violência. Em Três Lagoas, apesar de supostas ameaças, a semana passada foi considerada tranquila.

Na rede municipal de ensino pelo menos metade dos alunos do ensino infantil não compareceram às aulas na última semana. Já entre os mais velhos, até o nono ano, quase não houve ausências, de acordo com a secretaria municipal de educação. Em algumas unidades foram colocados cartazes e bexigas brancas para fortalecer a mensagem de que as escolas estavam realmente seguras.

