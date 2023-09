Casa abandonada pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma casa abandonada, mobilizou homens do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira(7) após usuários de drogas, incendiar i local na rua Apolinário G. Da Silva no bairro Santa Luzia em Três Lagoas.



O local que era utilizado por usuários de drogas, começou a pegar fogo próximo do início da tarde e ao ver as chamas altas, os populares chamaram o Corpo de Bombeiros.



Fora. Necessários mais de 2 mil litros d`água para apagar as chamas que consumiram o barraco. Após realizar o rescaldo, os militares fizeram buscas para averiguar se não haveria nenhuma vítima e descartada a possibilidade de algum ferido ou vítima do incêndio, o local foi liberado para que o proprietário possa tomar as providências cabíveis (demolição do que sobrou), já que a casa era antiga e de madeira e o fogo consumiu praticamente toda a residência.

Não a informou de como o fogo se iniciou ou quem tenha colocado, mas devido o local ser frequentemente utilizado por viciados em drogas para consumir crack e para derreter fios de cobres, para franquear o vício de muitos dependes, acredita-se, que o fogo tenha ocorrido por um descuido de algum usuário de crack, já que o local não possui energia elétrica.