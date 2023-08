Casa da Mulher promove palestra e realiza ações de combate à violência doméstica

No mês de agosto, durante a campanha "Agosto Lilás”, que é voltada ao combate à violência doméstica, diversas ações e palestras estão programadas em Três Lagoas. A Casa da Mulher é uma organização que tem como intuito apoiar as mulheres vítimas de violência, através do empreendedorismo feminino com vários cursos e ações. Tudo o que elas produzem é vendido e o recurso volta para a Casa em apoio as outras mulheres.

Com o objetivo de dar visibilidade ao tema haverá uma palestra "Impactos da Violência na Saúde Mental da Mulher", com a psiquiatra Priscila Salomão. O evento ocorrerá dia 14 de agosto de 2023, às 19h, no Papillon Eventos. A intenção é ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes, saber como auxiliar as mulheres que sofrem essas violências e esclarecê-las sobre os seus direitos.

Confira a reportagem abaixo: