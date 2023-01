Neste sábado (14), a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) promove mais uma edição do Workshop Infantil, das 10h às 11h, o curso destinado as crianças a partir de 05 de idade, ensina a confeccionar artesanato diferenciados.

O valor da aula é R$ 25,00 e já inclui o material. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (67) 3929-1579 ou no local, Avenida Aldair Rosa de Oliveira, Circular da Lagoa Maior, nº 470.

