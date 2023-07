Casa do Artesão de Três Lagoas realiza 'arraiá' neste sábado

A Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promove neste sábado (15), a partir das 17h, o Arraial do Artesão, na Casa do Artesão.

O evento é gratuito e voltado para toda população três-lagoense. Haverá comercialização de doces típicos, cachorro quente, bebidas, brinquedos para a criançada, além de muito artesanato.

A Casa do Artesão fica na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, no Centro.

Confira a entrebista abaixo: