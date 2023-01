Casa do Artesão está com matrículas abertas para cursos de artesanato

Quer aprender a fazer artesanato ou ofício para garantir uma renda extra? A Casa do Artesão está com matrículas abertas para diversos cursos de artesanato. O prazo de inscrição vai até o dia 2 de fevereiro (quinta-feira).

A Casa do Artesão é administrada pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec)

Os cursos são de crochê; ponto russo; costura criativa; pintura orgânica em cerâmica – pintura em tecido e customização infantil.

Cada modalidade custa R$ 60 e o valor não inclui o material que será utilizado nas aulas, que acontecerão uma vez por semana, durante um mês. Outras informações pelo telefone (67) 3929-1579 ou na Casa do Artesão, que fica na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa.

Os cursos oferecidos são:

Crochê – Aulas às quinta-feira – Das 07h30 às 9h00

Ponto Russo – Aulas às quinta-feira – Das 09h45 às 10h45

Costura Criativa – Aulas às quarta-feira – Das 07h30 às 09h

Pintura Orgânica em cerâmica – Aulas às segunda-feira – Das 7h30 às 9h

Pintura em tecido – Aulas aos sábados – Das 8h às 9h30

Customização infantil – Aulas às terça-feira – Das 7h30 às 9h