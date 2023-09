Casa do Artesão está com matrículas abertas para cursos de artesanato

A Casa do Artesão, gerida pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), está com matrículas abertas para diversos cursos de artesanato.

As matrículas vão até o dia 18 de setembro (segunda-feira) e podem ser feitas na Casa do Artesão, localizada na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470 Circular da Lagoa. Os cursos são destinados a pessoas acima de 12 anos de idade e têm aulas semanais de duas horas, uma vez por semana, durante um mês.

O valor do investimento é de R$ 60 reais, fora o custo do material que será utilizado nas aulas. Os horários podem ser alterados conforme demanda das vagas disponíveis.

Continue Lendo...

Segue abaixo a lista dos cursos oferecidos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bordado Livre: Terça-feira das 14h às 16h.

Costura Criativa: Quarta-feira das 8h às 10h ou das 14h às 16h e sexta-feira das 14h às 16h.

Crochê: Sexta-feira das 8h às 10h e sábado das 10h às 12h.

Crochê avançado: Quinta-feira das 14h às 16h.

Patchaplique: Sábado das 10h30 às 12h.

Pintura em Cerâmica: Segunda-feira das 8h às 10h.

Ponto Russo: Terça-feira das 8h às 10h.

Macramê: Segunda-feira das 14h às 16h.

Para mais informações:

Entre em contato com a ACLAMS pelo telefone (67) 2104-2469 ou WhatsApp 3929-1579 e 9295-0101. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.