Casa do Artesão está com vagas abertas para cursos de artesanato

A Casa do Artesão em Três Lagoas está com vagas abertas para cursos de artesanato. As inscrições encerram neste sábado (9). As aulas iniciarão no dia 11 de setembro, em horários de 8h as 10 e 14h as 16.

Os cursos ofertados são Costura Criativa, Bordado Livre, Patch Aplique, Crochê, para iniciante e intermediário, e Pintura em Cerâmica, no qual crianças também podem participar. São oito vagas para cada curso. Cada modalidade custa R$ 60 e o valor não inclui o material que será utilizado nas aulas.

As matrículas pode ser feitas na sede da Casa do Artesão, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa, ou através do contato pelo WhatsApp (67) 3929-1579. O horário de atendimento na Casa do Artesão é de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 11h e das 13h as 17h, e aos sábados das 8h as 12h.

A Casa do Artesão é administrada pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).