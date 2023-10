Casa do Artesão realiza 'Festival do Pastel' no sábado

A Casa do Artesão irá realizar o "Festival do Pastel", no sábado (21), com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir os gastos com a energia elétrica devido ao calorão, em Três Lagoas.

O pastel que será oferecido terá um toque especial que homenageia o município. Com um formato de capivara, este alimento promete ser uma delícia com um tempero maravilhoso.

O evento será a partir das 16h, na Casa do Artesão, que fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 470.

Continue Lendo...

Veja a reportagem abaixo: