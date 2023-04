Casa do Artesão reúne obras e busca visibilidade com vendas

Durante esta semana a Casa do Artesão está com promoção em algumas peças para estimular as vendas e a visibilidade do artesanato local. Os descontos variam entre 10 e 30%. Também estão abertas as inscrições para novas turmas em diversas modalidades de prática artesanal. As aulas começam em maio.

Segundo Aline Araújo, que é diretora da Casa do Artesão, a aquisição de uma peça valoriza a arte da cidade e também garante renda para várias famílias.

Confira a reportagem completa: