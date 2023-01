A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), juntamente com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) informa que a Casa do Artesão funciona em novo horário de atendimento.

O horário foi estendido tanto nos dias de semana, como aos sábados, e não fecha mais para almoço, ficando assim: de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h, e aos sábados das 08h às 12h.