A Casa do Trabalhador de Três Lagoas oferta 115 vagas de emprego nesta segunda-feira (7). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência, porém, é necessário realizar o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata + para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são:

Ajudante de cozinha (2); Ajudante de eletricista (1); Atendente balconista (2); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de limpeza (24); Auxiliar de linha de produção (2); Camareira de hotel (1); Carpinteiro (1); Caseiro (1); Costureira em geral (1); Cozinheiro geral (1); Empacotador, a mão (3); Lavador de veículos (1); Mestre (construção civil) (1); Motorista de ônibus rodoviário (6); Office-boy (1); Oficial de serviços gerais (18); Operador de caixa (8); Pedreiro (20); Repositor – em supermercados (10); Repositor de mercadorias (1); Soldador (1); Tratorista agrícola (5).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, n° 86, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.