No próximo mês, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas em parceria com a Missão Salesiana vão realizar uma ação para inserir pessoas ao mercado do trabalho.

Além disso a Casa do Trabalhador vai oferecer cursos de qualificação profissional. O primeiro curso a ser oferecido, de acordo com o diretor da agência pública de empregos, Jean Carlos, é o de mecânica.

Diariamente, muitas vagas para esta e outras áreas são oferecidas na Casa do Trabalhador, mas diante da falta de mão de obra qualificada, muitas delas não são preenchidas.

Veja reportagem sobre o assunto: