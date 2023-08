Casa é furtada no bairro Parque São Carlos

A equipe da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas foi acionada após um furto ocorrido em uma casa no bairro São Carlos, os policiais foram imediatamente até o local do crime e utilizaram as câmeras da residência para identificar os suspeitos. As imagens captadas pelas câmeras revelaram os autores do furto como sendo um homem de 36 anos, e outro de 37 anos, ambos indivíduos conhecidos no meio policial devido à outras passagens.

Os autores foram imediatamente conduzidos à 3ª Delegacia de Polícia de TL e autuados em flagrante.

