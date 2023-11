Casa pega fogo após queda de raio no bairro Cinturão Verde

Uma casa acabou destruída por um incêndio após ser atingida por um raio, no final da tarde de terça-feira (28), na rua 38, na área rural Cinturão Verde, em Três Lagoas.

Por volta de 17h30 o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio, em um lote no local. Os militares encontraram a casa já em chamas e devido ser de madeira, rapidamente o fogo consumiu toda a estrutura. Chovia muito no momento do incêndio e os bombeiros tiveram trabalho para acessar o lote. A casa que estava em chamas, fica a 70 metros da porteira que precisou ser derrubada para que os caminhões do Corpo de Bombeiros conseguissem acessar a área.

A casa e os móveis foram destruídos pelo fogo. Os vizinhos relataram que no imóvel morava um homem e que ele não teria sido visto, levantando a suspeita inicial de que poderia haver alguma vítima entre os escombros em chamas.

Após o trabalho de rescaldo nos escombros em chamas, os militares passaram a revirar os pedaços de madeiras e telhas que haviam desabado com o fogo, na tentativa de procurar por alguma vítima. Depois foi descartada a possibilidade de vítimas fatais ou com ferimentos graves.

Para os militares do 5º GBM (Grupamento do Corpo de Bombeiros), os vizinhos relataram que um raio teria causado o incêndio. Após alguns minutos, o proprietário do lote foi ao local, onde foi informado da perda do imóvel e ficou desolado. Segundo alguns moradores, o homem estaria residindo com a mãe em um outro imóvel.

Freezer, geladeira, ferramentas de trabalho entre outros bens que estavam dentro do imóvel foram destruídos no incêndio. A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o proprietário, mas não conseguiu.