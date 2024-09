Casal briga após consumo de álcool e mulher acaba vítima de violência doméstica no Interlagos

Um caso de violência doméstica foi registrado no bairro Interlagos, em Três Lagoas, na madrugada de segunda-feira (9). A ocorrência envolveu um casal que se desentendeu após consumir bebidas alcoólicas durante todo o final de semana.

De acordo com informações da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma briga. No local, um homem de 47 anos, relatou que a discussão com a companheira, de 50 anos, começou por motivos banais, resultando na quebra de um aparelho de som dele.

Continue Lendo...

Inicialmente, a mulher não quis se manifestar e o homem optou por não registrar a ocorrência. No entanto, pouco depois da saída da polícia, a mulher acionou novamente o serviço de emergência, alegando ter sido agredida e manifestando o desejo de prestar queixa contra o companheiro.

Quando a polícia retornou, encontrou ambos em estado de embriaguez. A mulher apresentava ferimentos na perna direita, no pé esquerdo e na mão direita, enquanto o homem tinha lesões no braço esquerdo e na perna direita. Ele afirmou que tentou se defender e que a mulher teria caído, causando os próprios ferimentos dela.

O casal foi encaminhado à Depac para os devidos procedimentos, e o caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias e determinar as responsabilidades.