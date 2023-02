Casal briga por ciúmes de vídeo em rede social

Uma mulher, de 36 anos, acionou a Polícia Militar, alegando ter sido vítima de violência doméstica, onde o marido teria desferido vários golpes de socos e empurrões. O caso aconteceu na noite de sábado (18), no Jardim das Violetas, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi até o local, onde a mulher relatou que a discussão começou por motivos de ciúmes, e que em determinado momento o marido com quem tem um relacionamento há mais de dez anos, começou a agredi-la com socos, empurrões e puxão de cabelo.

A mulher ainda narrou que todo o fato foi na frente dos filhos de oito e dez anos.

Quando os policiais chegaram, o acusado tinha fugido do local, mas foi visto transitando na esquina da residência, onde o mesmo foi abordado e questionado sobre as agressões.

Para os policiais, o homem negou as agressões e informou que a mulher estava descontrolada, pois havia ingerido bebida alcoólica. O acusado relatou ainda que a discussão foi motivada por ele discordar da amizade da esposa com uma colega de trabalho que faz vídeos nas redes sociais, quando a mulher começou atirar utensílios doméstico contra ele. E apenas teria segurado a esposa para se defender.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.