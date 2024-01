Casal briga por ciúmes e mulher é ameaçada com faca no bairro Chácara Imperial

Um homem, de 49 anos, foi preso na madrugada, desta quinta-feira (25), após ameaçar com faca a mulher, de 40 anos, depois de ingerirem bebidas alcoólicas. O fato ocorreu na rua Pingo de Ouro, no bairro Chácara Imperial, região sul de Três Lagoas.

Por volta de 21h, a Polícia Militar foi chamada ao local, onde uma mulher estaria sofrendo violência doméstica. No endereço, os policiais teriam avistado pelo portão, o suspeito exaltado e nervoso. Os militares teriam batido no portão e ao perceber que a equipe estava do lado de fora, o suspeito correu até os fundos e pulou o muro, na tentativa de evitar a prisão.

Segundo a Polícia Militar, foi feito um cerco no quarteirão, mas o suspeito não foi localizado. A vítima teria informado aos policiaia, que estava desde a manhã de quarta-feira (24) consumindo bebidas alcóolicas com o marido e, no início da noite, por motivos de ciúmes, o casal teria passado a brigar. Na ocasião, o suspeito pegou uma faca e ameaçou a mulher de morte. Ainda aos militares, a vítima teria dito que o marido estaria evadido do semiaberto, desde o dia 19 de janeiro, por não ter se apresentado.

Após informar aos policiais que não gostaria de representar criminalmente contra o companheiro, a mulher foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), caso tivesse interesse de registrar o boletim de ocorrência. Durante a madrugada, a equipe da Rádio Patrulha voltou ao endereço do fato ao ser informada que o suspeito teria voltado ao imóvel e estaria perturbando a tranquilidade da vítima.

Nesta segunda ação, a PM conseguiu localizar o suspeito nos fundos do imóvel, onde foi dada voz de prisão e ele levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).