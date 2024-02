Casal é agredido por clientes e seguranças de restaurante em Três Lagoas

Um casal, um homem de 37 anos, e uma mulher de 34 anos, acusou os seguranças de um restaurante de agressão, após o marido ser atacado por um grupo de homens enquanto almoçava no local. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (13) e o estabelecimento fica localizado às margens do rio Sucuriú, na avenida Jamil Jorge Salomão, em Três Lagoas.

Segundo o relato feito à polícia, o marido estava almoçando com a esposa quando passou perto de um grupo de cinco homens que também estavam no restaurante. Um dos suspeitos teria derrubado o marido com um rasteira sem motivo aparente. Ao tentar questionar o agressor, o mesmo recebeu um soco no rosto e, em seguida, foi imobilizado por um segurança que o levou para fora do estabelecimento, onde continuou a ser agredido com socos e chutes.

A esposa tentou filmar as agressões e pediu para que o segurança parasse, mas outro segurança teria tomado o celular dela, jogando-o no chão e lhe dando um soco no rosto. O marido tentou defender a mulher, porém, os seguranças não cessaram as agressões, levando-o a perder a consciência e ficar desacordado por um curto período de tempo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. A denúncia foi feita sem informar nomes dos agressores, apenas o nome do estabelecimento para que as autoridades possam identificar os clientes e os seguranças envolvidos nas agressões através de imagens das câmeras de monitoramento.