Motorista e namorado são presos por embriaguez ao volante e desacato

Uma motorista, de 30 anos, foi presa por dirigir embriagada e o namorado dela, de 25 anos, também acabou detido, após desacatar policiais militares, na madrugada deste domingo (22), na rua Coronel Augusto Correia da Costa, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Por volta de 4h, os militares do Pelotão de Trânsito se depararam com uma caminhonete, fazendo zig-zag, pela rua. Foi dada ordem de parada para a condutora da caminhonete. Ao conversar com a mulher, que exalava odor etílico, os militares desconfiaram de embriaguez e foi feito o teste do bafômetro.

O teste apontou 0,46mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, caracterizando o crime de embriaguez ao volante. A mulher foi orientada, que seria levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para o registro da ocorrência.

No momento em que os militares teriam informado sobre a condução da motorista até a delegacia para o registro da ocorrência, o namorado dela ficou irritado. Ele partiu para cima dos militares, na tentativa de impedir a prisão da mulher e acabou preso também, pelo crime de desobediência e desacato.

Após conter o jovem, os militares levaram o casal para a Depac, onde foi autuado. A caminhonete foi levada para o pátio do Detran-MS, onde ficou apreendida, até que a proprietária fosse liberada para realizar a retirada.