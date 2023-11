Casal perturba vizinhança com som alto e é detido pela Força Tática

Na noite de terça-feira (31), um homem, de 42 anos, foi detido por perturbação, depois de causar incômodo à vizinhança ao utilizar um som automotivo em alto volume. O caso ocorreu no residencial Araras, localizado no conjunto habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas, e levou à intervenção da Polícia Militar.

Vários moradores do residencial Araras fizeram chamadas para a polícia, relatando que um homem estava perturbando a paz, com um veículo equipado com som automotivo em volume acima do normal. A Força Tática da Polícia Militar foi enviada ao local em resposta às reclamações.

No local, os policiais constataram o nível elevado do volume do som e abordaram o suspeito. No entanto, o homem e sua esposa, uma mulher, de 33 anos, não acataram a ordem da PM para diminuir o volume, dificultando a abordagem policial. Segundo os relatos dos militares, o casal ofendeu e ameaçou os policiais, resultando em acusações de desacato.

Continue Lendo...

A equipe da Força Tática deteve o casal por desacato, desobediência, perturbação da tranquilidade e ameaça. Além disso, a mulher teria ameaçado uma vizinha por ter denunciado a situação para a Polícia Militar.

Após a prisão do casal e a apreensão do sistema de som automotivo, a Força Tática encaminhou o caso à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde um boletim de ocorrência foi registrado e o casal foi entregue à custódia da Polícia Judiciária (Polícia Civil).