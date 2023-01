Cascalheira deve ser transformada em Parque Ecológico

Localizada às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas, a cascalheira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica. Para explorar o local como ponto turístico e ao mesmo tempo preservar o espaço, as Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura do município, desenvolvem um projeto para transformar a área em um parque Natural.

A diretora de Meio Ambiente, Maysa Costa, afirma que esta área tem uma relevância ambiental muito importante para o município.

O Ministério Público estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a prefeitura para que o município tome providências e cuide desta área.

A diretora informa que, infelizmente muitas pessoas deixam lixo no local. Mesmo tendo uma placa advertindo sobre a proibição, é comum encontrar garrafas pets, latas de cerveja, sacolas plásticas, entre outros tipos de lixo no local, deixado por parte de quem frequenta a Cascalheira.

Além da preservação, a diretora explica que a ideia do projeto também é tornar o espaço como um ponto turístico e de contemplação.

A cascalheira é uma área que também dispõe de muito animais silvestres. O local, infelizmente tem sido alvo de caças. Nesta semana um tamanduá bandeira, inclusive, morreu após sofrer ferimentos depois te ter ficado preso em uma armadilha colocada na Cascalheira.

