Cascalheira será cercada e transformada em parque municipal

A prefeitura também abriu licitação para a contratação de empresa interessada na construção de guarita e cercamento da área que compreende a Cascalheira, um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, localizado às margens do rio Paraná.

A ideia é explorar o local como ponto turístico e, ao mesmo tempo, preservar o espaço, que será transformado em um parque natural. A área tem uma relevância ambiental muito importante para o município. O Ministério Público estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a prefeitura para que o município tome providências e cuide desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres.

O projeto prevê a construção de um centro de visitantes, com estrutura adequada para que a população três-lagoense e turistas possam apreciar a beleza da região. Sanitários, área de convivência, auditório e uma plataforma de observação para vista panorâmica do rio Paraná e das lagoas existentes na região, fazem parte do projeto do Parque da Cascalheira.

A área já é bastante explorada por quem pratica caminhadas e corridas por trilhas, contemplando a natureza. A intenção também é que as pessoas possam praticar a modalidade de observação das aves, pois na região já foram catalogadas mais de 300 espécies.

