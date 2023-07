Cascata com formato das lagoas ficará pronta em 15 dias

As obras de construção de uma cascata que representará as três lagoas que dão nome a cidade, devem ser concluídas dentro de 15 dias, segundo o escultor, Ivolin Lopes.

A obra de arte está em construção na área que pertencia a antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil, nas proximidades da Feira Central e da antiga estação ferroviária. Ao lado, será construído também o Shopping Popular e uma “Cidade Luz”, um espaço que será utilizado o ano todo para a realização de eventos.

O projeto da cascata foi desenhado e construído por Ivolin Lopes, que já construiu outras esculturas em Três Lagoas. Uma passarela, com formato de uma ponte foi construída no meio da obra que representa as lagoas.

Além da cascata, outras esculturas de capivaras, entre outros animais e aves, serão construídas na cidade.

Confira a reportagem abaixo: