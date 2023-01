Casos aumentam e Três Lagoas pode ter surto de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) do ano de 2023, e de acordo com os dados levantados em janeiro, os focos de mosquitos encontrados estão 80,9% nas residências, 10,1% nos comércios e 9% nos terrenos baldios.

“Considerando cada extrato, onde estão os bairros, o número sete está classificado como “risco”, pois está acima de 4%. Por este motivo, precisamos dar especial atenção para esses bairros”, explicou o coordenador do Setor de Endemias e Controle de Vetores, Alcides Divino Ferreira.

A região citada pelo coordenador fica no sul da cidade de Três Lagoas. Mas, os moradores de todas as regiões devem ficar atentos, pois de acordo com o alerta do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, é possível que uma epidemia de dengue seja registrada neste verão, devido o calor e chuva prevista para a estação.

O mosquito Aedes deposita seus ovos nas paredes de recipientes, quando eles se enchem de água, os ovos eclodem e geram as larvas, que se transformam em mosquitos. Desta forma, todos precisam verificar o seu domicílio, eliminando os possíveis focos e interrompendo a transmissão de doenças. Pois o Aedes aegypti transmiti a dengue, a Zika e a Febre do Chikungunya.

Confira a reportagem abaixo: