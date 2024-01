Casos confirmados de dengue em 2023 sobem 371% em relação a 2022

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta semana, foram confirmados 4.645 casos positivos para a dengue em Três Lagoas no ano de 2023. Os meses com maior quantidade de confirmações foram março (1.718) e abril (1.168). O número de casos em 2023 é 371,1% maior do que o registrado no ano de 2022, quando foram confirmados 986 casos positivos para a doença no período de 12 meses.

A secretaria também registrou 9.273 notificações da doença, o que representa um número elevado de pessoas que apresentaram sintomas de dengue e buscaram o serviço público de saúde para o diagnóstico. Destes, 4.613 foram descartados.

Durante todo o ano, sete pessoas morreram por contaminação pela dengue, sendo o município que mais registrou óbitos pela doença em todo o estado de Mato Grosso do Sul. A última morte foi em agosto, sendo a vítima uma mulher de 83 anos.

A variante predominante no município é a dengue sorotipo 1, a mais comum, sendo a única responsável pelos casos de contaminação na região. No ano de 2023, o Brasil registrou a volta da dengue sorotipo 3 em diversas regiões do país, sendo a localidade mais próxima na cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo. De acordo com o boletim epidemiológico, ainda não há registros dessa variante no município de Três Lagoas e no estado de Mato Grosso do Sul. Este sorotipo é mais transmissível e pode agravar casos de quem já contraiu a doença anteriormente. No entanto, o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, orienta para que quem estiver com sintomas de dengue faça o exame diagnóstico de identificação da doença. “A gente pede que as pessoas procurem as unidades de saúde o mais rápido possível. Porque, procurando a unidade logo no começo do quadro, o exame que é feito, é possível identificar qual sorotipo que está circulando. É importante para que caso o sorotipo 3 esteja circulando no município, nós consigamos identificar o mais rápido possível.”

Sintomas

Os sintomas de todos os sorotipos são os mesmos: febre alta, dores musculares intensas, nas articulações, nos olhos e na cabeça, mal estar generalizado, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo, náuseas, vômitos e sangramento nas mucosas.

Combate

Desde o mês de novembro, o setor de Endemias tem utilizado mais um reforço no combate ao aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika. Foram comprados dois aparelhos termonebulizadores para utilização nos bueiros da cidade, após detectarem que estes têm sido um dos principais focos de reprodução do mosquito. Os aparelhos emitem uma fumaça com veneno que elimina os focos do inseto. O gás se dissipa no ar em minutos e não é prejudicial ao ser humano.

A aplicação ocorrerá em todos os bueiros da cidade através dos agentes de saúde. O primeiro bairro a receber este novo serviço foi o Vila Nova, e o trabalho deve continuar na região central ainda neste mês. O veneno deve ser aplicado duas vezes, com o retorno previsto para 15 dias após a aplicação.

Chikungunya e zika aumentam

No ano de 2023, foram registrados 11 casos positivos para chikungunya e três para zika. Mulheres e crianças foram as principais infectadas. A chikungunya tem sintomas parecidos com a da dengue e ataca, principalmente, as articulações, podendo deixar o paciente impossibilitado por meses ou décadas.

Já a zika pode desenvolver coceira ou manchas na pele. Em mulheres grávidas, os bebês podem desenvolver microcefalia.

O médico da família e comunidade, Vinícius Neves, alerta para que, nestes casos, é necessária muita hidratação durante o tratamento. “É necessário se hidratar adequadamente. É com a hidratação que define se a pessoa vai ficar bem ou se ela vai precisar de um setor de UTI. É difícil se hidratar porque a quantidade de líquidos que precisa tomar, mutas vezes, é muito grande. Uma pessoa com 70kg tem que tomar, pelo menos, quatro litros de líquido por dia. Precisa tentar chegar o mais perto possível dessa quantidade de líquido necessária para que não evolua mal.”