Casos de Chikungunya e Zika aumentaram em 2023 em Três Lagoas

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em 2023, houve um aumento no número de casos confirmados de Chikungunya e Zika vírus, além de Dengue, em Três Lagoas, em comparação a 2022.

Segundo o boletim epidemiológico, em 2023, foram registrados 11 casos de Chikungunya e três de Zika vírus, em Três Lagoas. Um aumento em comparação a 2022, que registrou 7 casos para Chikungunya, já para Zika não houve casos confirmados.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, este número pode ser ainda maior, já que os dados da rede privada de saúde não são incorporados aos da rede pública. A maior incidência dos casos é em mulheres e crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chikungunya, Zika vírus e Dengue são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti e os sintomas podem ser semelhantes, de acordo com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves.

No caso da Zika, em mulheres grávidas, o vírus pode alterar o desenvolvimento do feto, causando a microcefalia. Quem estiver com os sintomas destas doenças, deve reforçar, principalmente, a hidratação.

Cuidados

Para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, os cuidados devem ser os já são de costume, como manter quintais, terrenos, casas, calhas e caixas d'água limpos, além de evitar o acúmulo de água parada e manter o descarte do lixo sempre fechado em sacos plásticos.

Saiba mais na reportagem abaixo: