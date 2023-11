Casos de Covid-19 aumentam 980% em apenas uma semana

Dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), revelaram um aumento de 980% nos casos de Covid-19 em apenas uma semana em Três Lagoas. De 31 de outubro a 7 de novembro, 42 novas confirmações foram registradas. O número corresponde ao dobro de casos confirmados em todo o mês de outubro, no qual foram notificados 20 positivos para a doença.

Segundo o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, o aumento de casos já era esperado devido à nova variante batizada de EG.5, que faz parte de uma linhagem da variante ômicron. “Ela traz mais infecções, as pessoas não estão tão imunes a ela, quanto estavam às variantes anteriores. Ela tem uma tendência a contaminar mais, embora não pareça que possa causar casos mais graves.”

O médico alerta sobre a gravidade para pessoas que fazem parte do grupo de risco e são mais vulneráveis à doença, como idosos, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma e doenças pulmonares, fumantes, gestantes, puérperas e crianças menores de cinco anos. Medidas de segurança já conhecidas e eficazes também podem auxiliar na diminuição de casos, como a higienização dos alimentos, ambientes e mãos, usar máscaras em situações onde há aglomerações e ambientes como hospitais, ou quando há suspeita de gripe ou resfriado, e isolamento, quando necessário.

Quem estiver com sintomas como: tosse seca, coriza, dor de garganta, febre, dor no corpo, perda de olfato e paladar, mal-estar, diarreia e conjuntivite, deve procurar uma unidade básica de saúde (UBS) para fazer o teste, de forma gratuita. A Covid-19 pode se manifestar de diferentes formas, como leves, moderadas e graves e, em muitos casos, não apresentar todos os sintomas, podendo ser confundida com outras doenças. Apenas a testagem pode confirmar o diagnóstico.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, os novos casos apresentam quadros leves e estão sob controle. Desde 2020, 33.578 pessoas contraíram Covid-19, em Três Lagoas. Destas, 564 morreram por complicações da doença.