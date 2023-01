Casos de Covid aumentam e dose de reforço tem apenas 55% de adesão

Apenas durante os primeiros quatro dias do ano, Três Lagoas registrou 53 casos positivos para a Covid-19. O número está crescendo nas últimas semanas, e a preocupação é que o vírus atinja as crianças do município.

A Fernanda Ruiz, enfermeira, explica como está a taxa de adesão da vacina, e as ações que o município está realizando para aumentar esse índice.

Confira a entrevista completa: