A Cassems inaugurou na última sexta-feira (17) uma nova unidade em Três Lagoas, localizada na rua Munir Thomé no centro da cidade. O local possui uma sala pra triagem e mais quatro consultórios.

Agora, além de contar com o hospital, a instituição possui um polo de atendimento ambulatorial. A Cassems possui hoje em dia cerca de 30 mil associados. Além de Três Lagoas, a entidade recebe pacientes de outros 11 municípios da região da Costa Leste do Mato Grosso do Sul.

Veja a reportagem completa: