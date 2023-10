Cassiano Maia lidera disputa para prefeito de Três Lagoas

O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB), lidera pesquisa sobre intenção de voto para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas nas eleições de 2024. Em todos os cenários, tanto nas pesquisas espontânea e estimulada, o médico Cassiano Maia lidera a preferência do eleitorado.

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes dos candidatos, o atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), lidera com 27% das intenções de votos, porém, como ele já foi reeleito, não poderá concorrer nas eleições municipais do próximo.

Em segundo lugar, aparece Cassiano Maia, que alcançou 7%. Ele é o pré-candidato do PSDB e tem o apoio do prefeito e do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Continue Lendo...

Em terceiro lugar na pesquisa espontânea aparece a vereadora Sayuri Baez (Republicanos), com 2,4%, e Fabrício Venturoli (União Brasil), com 2%. Depois aparecem o médico e vereador Paulo Veron (Solidariedade), com 1,5%, o médico Ruy Costa Neto (Democracia Cristã), com 1,4%, Davis Martinelli (Democratas), com 1,3%, e Eduardo Rocha (MDB), com 1,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste cenário, 1% dos entrevistados apontaram outros nomes e 55,2% não sabem ou não responderam aos pesquisadores.

Estimulada 1

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados a lista de opções de nomes, o Instituto Ranking fez dois cenários, sendo que no primeiro, o vereador Cassiano Maia aparece em 1º lugar, com 26,3%, seguido por Sayuri Baez, com 12,4% e Fabrício Venturoli, com 9,2%.

Depois aparecem Paulo Veron, com 7,4%, Ruy Costa Netto, com 5,5%, Davis Martinelli, com 4,5%, Eduardo Rocha, com 4,2%, Soyla Garcia, com 3%, e Grazy Soares, com 2,2%. Neste cenário, 25,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Estimulada 2

Nesse cenário da pesquisa estimulada, Cassiano Maia continua na liderança, com 33,4%, seguido por Sayuri Baez, com 15%, Fabrício Venturoli, com 11,6%, e Ruy Costa, com 7,8%. Neste cenário, 32,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição

Na pesquisa estimulada, Eduardo Rocha aparece com 10,2%, seguido por Davis Martinelli, com 8,3%, Fabrício Venturoli, com 6,7%, Sayuri Baez, com 5,2%, Cassiano Maia, com 4,6%, Paulo Veron, com 4%, Soyla Garcia, com 3,8%, Grazy Soares, com 3,2%, e Ruy Costa, com 2,8%, enquanto 51,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ranking Brasil, encomenda do site Diário MS News. Os dados foram colhidos nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, junto a 1.000 moradores de 40 bairros, com 16 anos ou mais de idade. Para a amostra de 1.000 entrevistas o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3%, para mais ou para menos.