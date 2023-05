Castramóvel atenderá o bairro Nova Três Lagoas a partir de segunda-feira

A 54ª etapa do Castramóvel inicia nesta segunda-feira (29), no bairro Nova Três Lagoas, na rua Maria Guilhermina Esteves, nº 1868. Também serão atendidos moradores do Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Nova Ipanema, Vila São João, Vila Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont I e II e Nossa Senhora Aparecida.

O trailer do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará na Unidade de Saúde da Família – USF Nova Três Lagoas, até o dia 30 de junho, ou até atender a demanda de atendimento da região.O horário de funcionamento é das 7h às 17h (exceto em feriados).

São oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Todos os serviços estarão disponíveis somente para moradores dos bairros mencionados mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário agendamento prévio semanal, após a lotação da agenda encerram os procedimentos da etapa.