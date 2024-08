Castramóvel continua atendimento gratuito para cães e gatos no assentamento Maresias

O Castramóvel segue instalado no Rancho Sol e Lua, mais especificamente na Conveniência Santo Antônio, no Maresias, com atendimento em saúde de cães e gatos. A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Assim como nas etapas anteriores, o serviço vai oferecer castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Todos os atendimentos estão disponíveis somente para moradores da região, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário agendamento prévio semanal, após a lotação da agenda encerram os procedimentos da etapa. O horário de atendimento é das 7h às 17h, exceto finais de semana e feriados.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas