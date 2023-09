Castramóvel encerra 56ª etapa nesta sexta-feira

O Castramovél ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle e Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerra a 56ª etapa realizada no bairro Chácara Eldorado, nesta sexta-feira (15).

Podem ser atendidos também nesta etapa moradores dos bairros Jardim Capilé, Jardim Samambaia, Jardim Eldorado, Jardim das Violetas, Jardim Imperial, Jardim Rodrigues, Jardim Nova Alvorada e Vila Verde.

Estão disponíveis os seguintes serviços gratuitos: vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação.

A partir do dia 20 de setembro, será a vez dos moradores do Jardim Morumbi sediar uma etapa do Castramóvel. Além deles poderão participar residentes dos bairros Montanini, Jardim das Paineiras, Jardim Dourado, Santo André, Condomínio Recanto das Palmeiras, Condomínio Village do Lago, Condomínio Villa Dumont, Condomínio Villa de Leon, Alto da Boa Vista, Condomínio Eco Ville e Mais Park.

Atualmente o trailer está localizado na USF Chácara Eldorado, na rua Rogaciano Garcia Moreira s/n, das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).