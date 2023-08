Castramóvel estará no bairro Chácara Eldorado a partir de 21 de agosto

O Castramóvel, ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai atender, a partir do dia 21 de agosto, na USF do bairro Chácara Eldorado.

Até o dia 18 de agosto, o trailer estará na área central, na região do Galpão da NOB, aos fundos de onde é realizada a Festa do Folclore e onde está, atualmente, instalado um parque de diversões. Porém, não há mais vagas para castração, somente os demais atendimentos.

São oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Todos os serviços estão disponíveis somente para moradores dos bairros pertencentes a etapa, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário agendamento prévio semanal, após a lotação da agenda encerram os procedimentos da etapa.

A 56ª etapa do Castramóvel ficará localizada na Unidade de Saúde da Família – USF Chácara Eldorado, na Rua Rogaciano Garcia Moreira, s/n.

Além dos moradores do bairro poderão ser contemplados com os serviços disponibilizados, residentes do Jardim Capilé, Jardim Samambaia, Jardim Eldorado, Jardim das Violetas, Jardim Imperial, Jardim Rodrigues, Jardim Nova Alvorada e Vila Verde.