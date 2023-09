Castramóvel finalizará 56ª etapa antes do previsto devido baixa demanda

Devido à baixa demanda de atendimentos para o serviço de castração de cães e gatos do Castramóvel, no bairro Chácara Eldorado, a 56ª etapa será finalizada uma semana antes do previsto.

A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle e Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e oferece diversos serviços destinados a cães e felinos gratuitamente de forma itinerante pelo Município.

O trailer da SMS ficaria na USF Chácara Eldorado até o dia 22 de setembro, entretanto, por conta da baixa adesão dos moradores e região vizinha irá antecipar o término do serviço para o dia 15 de setembro. De acordo com o CCZ a previsão para a próxima etapa é atender a região do Jardim Dourados.

O trailer está localizado na USF Chácara Eldorado, na rua Rogaciano Garcia Moreira s/n, das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).