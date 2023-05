Castramóvel já realizou cirurgia de 339 felinos fêmeas neste ano

O Castramóvel, que é um trailer do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), completa, no dia 10 de maio, um ano oferecendo à população castração de felinos fêmeas, acima de 06 meses de idade.

Neste um ano de atuação, 980 gatas foram esterilizadas cirurgicamente pela equipe do CCZ. No ano de 2022, foram 644 castrações e até o dia 10 deste mês, 339 cirurgias foram realizadas.

O serviço é gratuito e está disponível para toda população residente do bairro atendido por cada etapa, o trailer fica instalado em locais públicos, o tempo que for necessário para atender a demanda da região, em média de 15 a 30 dias. O procedimento deve ser agendado previamente pelo dono do pet, as agendas são semanais.

Além da cirurgia, o Castramóvel oferece gratuitamente os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, identificação dos animais atendidos por meio da microchipagem, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos e profilaxia de leishmaniose.