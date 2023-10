Castramóvel terá etapa prorrogada no Jardim Morumbi

A 57ª etapa do Castramóvel, que acontece no bairro Jardim Morumbi, estava prevista para encerrar nesta sexta-feira (6), porém devido à grande demanda, foi prorrogada até o dia 20 de outubro.

Entretanto, as vagas para o serviço de castração em cães e gatos machos estão lotadas para esta semana, o agendamento será liberado novamente a partir de segunda-feira (9).

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nesta etapa além dos moradores do Jardim Morumbi podem participar munícipes residentes no Montanini, Jardim das Paineiras, Jardim Dourado, Santo André, Condomínio Recanto das Palmeiras, Condomínio Village do Lago, Condomínio Villa Dumont, Condomínio Villa de Leon, Alto da Boa Vista, Condomínio EcoVille, Mais Park.

São oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Todos os serviços estão disponíveis somente para moradores dos bairros mencionados mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário que o dono do pet realize agendamento prévio.

O trailer está localizado na Secretaria de Governo e Políticas Públicas (Segov), na rua Dr. Oscar Guimarães, número 3616, bairro Jardim Morumbi. O horário de atendimento é das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).