Castramóvel volta atender nesta segunda-feira no bairro Santa Luzia

Após a paralisação das atividades do Castramóvel, que oferece gratuitamente serviços para tutores de cães e gatos de Três Lagoas, devido ao episódio de furto ocorrido, o trailer da Prefeitura de Três Lagoas volta funcionar a partir desta segunda-feira (13), no Bairro Santa Luzia.

O Castramóvel ficará instalado no almoxarifado da prefeitura, dos dias 13 de novembro a 15 de dezembro, além dos moradores do bairro, também poderá participar da nova etapa residentes do Bela Vista, Ipacaraí e Jardim Carandá.

Todos os atendimentos dos moradores da antiga etapa que acontecia no Paranapungá ou dos bairros da vizinhos que já estavam com agendamentos marcado serão realizados no novo local. A equipe entrará em contato com os tutores dos animais que estavam previamente agendados para realizar os procedimentos no Castramóvel para confirmar a data e horário e reforçar sobre o novo endereço.

A ação do Castramóvel é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O trailer está localizado no almoxarifado da prefeitura, localizado na rua Abraão Matar, número 161, no bairro Santa Luzia. O horário de atendimento é das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).