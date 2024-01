Cátia caminhou por 50 metros atrás de socorro até cair sem vida

Identificada vítima fatal, após ter o pescoço esgorjado por uma linha de pipa com cerol, na tarde deste sábado (27), na rua Rogaciano Garcia Moreira, entre os bairros Vila dos Ferroviários, e Jardim das Violetas, região Sul de Três Lagoas.

Cátia Pavaneli Cardoso, tinha 34 anos, e estava em uma moto CG Titan,150, de cor vermelho, que era ocupada pela vítima e pelo filho, uma criança que assistiu o trágico acidente em que a mãe morreu, sem chances de resgate.

Por volta de 17h20, Cátia seguia do bairro Vila dos Ferroviários, sentido Jardim das Violetas e Vila Verde, quando acabou tendo o pescoço cortado profundamente, por uma linha com cerol, largada no local por crianças e adolescentes, que soltavam pipas na região.

Ao perceber que teria sofrido um corte no pescoço, Cátia teria se desequilibrado e caído com a moto. Desesperada por socorro a vítima ainda caminhou por aproximadamente 50 metros, onde foi ao solo e acabou morrendo esgotada, devido o sangramento excessivo. Uma pessoa que teria visto a vítima no chão, teria ligado para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e consequentemente a Polícia Militar, que enviou a Força Tática, por acreditarem que a vítima tivesse sido vítima de algum tipo de agressão.

Após confirmação do óbito e que o corte fatal, teria sido causado por uma linha de pipa, com cerol, o local foi isolado e preservado para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que tentará identificar quem é a criança ou adolescente, que estaria soltando pipas com cerol no local e que seja dono da linha que vitimou Cátia Pavaneli Cardoso.